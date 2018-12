Man met handgranaat in Den Haag gearresteerd

Agenten kregen een melding dat iemand in een café op de Van Zeggelenlaan een vuurwapen en een handgranaat toonde nadat hij er was uitgezet. Op aanwijzingen van een getuige gingen de agenten naar de woning waar de man naar binnen was gegaan. Nadat de agenten hun vuurwapen hadden getrokken, kon de man worden aangehouden. Hij had een handgranaat.

Vanwege de vondst van de handgranaat werd de omgeving ruim afgezet. Omwonenden kregen het advies om naar de achterzijde van hun woning te gaan. De handgranaat bleek uiteindelijk geen explosieve stoffen te bevatten. In de buurt van het café werd het pistool gevonden.