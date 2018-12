Goed voornemen helemaal van ’nu’

„Voor hen is dan het begin van het nieuwe jaar het omslagpunt, terwijl ze het er al langer over hadden”, legt hij uit. Want goede voornemens zijn hot. In het verleden was het eigenlijk vrij simpel: de vraag was vooral of je stopte met roken. „Daarna ebden de goede voornemens een beetje weg. Mensen hadden het er niet meer zo over.”

Die trend is echter gekeerd. Goede voornemens zijn in de aanloop naar 31 december en op de nieuwjaarsborrel een geliefd gespreksonderwerp.

Veranderen

Dingen veranderen in je leven en stilstaan bij hoe je het komende jaar jezelf wilt verbeteren, dat past in deze tijd. En alles is toegestaan. „We praten elkaar aan dat we goede voornemens moeten hebben, en het wordt ook wel een klein beetje commercieel aangejaagd. Denk aan reclames van sportscholen, maar zelfs bouwmarkten spelen erop in. En waarom denk je dat datingsites juist in december reclame maken?”

Een greep uit de ’nieuwerwetse’ goede voornemens? Lamb steekt van wal.

Zo willen steeds meer mensen in het nieuwe jaar gaan ’social detoxen’. Moderne taal voor het wegleggen van de telefoon en weer met mensen afspreken in levenden lijve. „Of bijvoorbeeld meer vegetarisch eten. Maar dan vaak wel op een niet te lastige manier. Dus mensen kopen het eten dan wel in zakjes of in een reep. Eigenlijk zijn ze gewoon lui.” Nog een modern goed voornemen is iets willen leren.

Een vaardigheid opdoen, zogezegd. „Dan kun je denken aan het halen van een duikbrevet, maar ook aan houtbewerking. Of zelfs houthakken. Zolang je maar bezig bent, maar niet naar de sportschool gaat. Wij noemen het ook wel ’functional fitness”’, legt Lamb uit. En dat is niet alleen omdat het hip is, maar ook met de kosten in het achterhoofd. Een uurtje houthakken is goedkoper dan rennen op de loopband.

„Uiteindelijk willen mensen hun leven op orde brengen. Dat gaat soms ook om financiën, of hun pensioen. Mensen hebben het gevoel dat ze in ieder geval íets moeten doen”, zegt Lamb, om grinnikend te vervolgen: „Al komt er vaak achteraf niet zo heel veel van terecht.”