Meer bootjes op Kanaal: extra patrouilles Frankrijk en VK

Het ’uitgebreide actieplan’ moet de komende week van kracht worden. Het plan omvat onder meer het tegengaan van georganiseerde smokkelbendes en het onder de aandacht brengen van de gevaren van de oversteek. De Britse grenswacht heeft vijf patrouilleschepen, waarvan vier momenteel dienst doen in de Middellandse Zee. Of die worden teruggeroepen is niet bekend.

Sinds begin november hebben meer dan 220 migranten geprobeerd om het Kanaal over te steken naar Engeland. Zondagochtend kwamen zes Iraniërs nog aan op het strand bij Dover.