Recordaantal Britse aanvragen Iers paspoort

Iedereen die is geboren in de Ierse republiek of in Noord-Ierland, of die Ierse ouders of grootouders heeft, kan een Iers paspoort aanvragen. Dat geldt voor circa 6 miljoen Britten, die er twee nationaliteiten op mogen nahouden.

