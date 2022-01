Politie krijgt melding van inbraak en treft hennepkwekerij aan in Arnhem

Dat meldt een agente op Instagram. De melder gaf aan dat er een inbraak was gepleegd. De voordeur van de woning stond nog open toen de politie aankwam. In het pand werd een werkende hennepkwekerij en een grote hoeveelheid drugs aangetroffen. Ook was de hele woning overhoop gehaald.

Mede door het bovenstaande heeft de politie het vermoeden dat de persoon die de melding had gemaakt zelf had ingebroken in de woning. Alle hennepplannten zijn inmiddels vernietigd. De politie zoekt nog naar de eigenaar van het pand.