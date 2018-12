De Agatha Dekenstraat in Amsterdam. Ⓒ Google Maps.

AMSTERDAM - Onbekenden hebben maandagochtend twee bovengelegen woningen in de Agatha Dekenstraat in Amsterdam beschoten. Er is meerdere keren geschoten. Er zijn geen gewonden, zei een woordvoerster van de politie. De dader of daders gingen er vandoor op een scooter.