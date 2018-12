’Gele Hesjes’ vernielen honderden flitsers langs snelwegen

De protestbeweging is sinds half november overal in Frankrijk aanwezig om te demonstreren voor meer koopkracht. Ⓒ AFP

PARIJS - De Franse protestbeweging van de ’Gele Hesjes’ richt zich niet alleen op onvrede over de brandstofprijzen of het overheidsbeleid, maar ook op de snelheidscamera’s langs de snelwegen. Honderden camera’s zijn inmiddels verbrand, omgehakt, dichtgeverfd, afgeplakt of er is simpelweg een vuilniszak overheen gehangen.