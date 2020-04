Burgemeester: hard optreden tegen stiekeme koningsdagfeestjes

„Het is niet verstandig. De maatregelen zijn er niet voor niets. We zijn nu zover gekomen, dus hou alsjeblieft nog even vol. Openbare bijeenkomsten leiden tot versnelde verspreiding van het virus. Dus niet doen, ook niet stiekem. Ik treed op en ik weet zeker dat andere burgemeesters dat ook doen”, zei Van Zanen, die ook voorzitter is van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Voor de handhaving van de regels om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen hebben de gemeenten geld nodig van het Rijk. Volgens Van Zanen hadden gemeenten het financieel al moeilijk voordat het virus uitbrak. „Qua financiën staat het water tot onze lippen. Ik ga ervan uit dat gemeenten worden gecompenseerd voor de extra kosten die ze maken”, zei Van Zanen.

Goede hoop

„We zijn in gesprek met kabinet en ik heb goede hoop. Ik vind dat gemeenten het verdienen, want ze hebben het al moeilijk genoeg. Het kabinet moet zijn verantwoordelijkheid nemen, want zonder de gemeenten kunnen we het niet.”

