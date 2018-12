Anti-Trump-demonstratie ’te blank’ en gaat niet door

„Ik ben verbijsterd”, zegt de teleurgestelde actievoerder Amy Sawyer in Amerikaanse media. „Dat ze een diverse groep demonstranten op de been willen brengen begrijp ik, maar de gemeenschap is hier nou eenmaal hoofdzakelijk blank. Los van rassen moet iedereen toch zijn stem kunnen laten horen?”

De mars door de straten van Eureka had de derde Women’s March in die stad moeten worden. De eerste mars werd gehouden op 21 januari 2017, een dag nadat president Trump in het Witte Huis trok. Demonstraties in andere Amerikaanse steden gaan vooralsnog wel door, onder meer op 19 januari in Washington.

De organisatoren willen de mars nu verplaatsen naar maart, tijdens Internationale Vrouwendag. De beweging raakte eerder in opspraak door klachten van donkere en latina-vrouwen die vonden dat hun stem te weinig werd gehoord.