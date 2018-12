Huis vol dodelijke gassen na wc-verstopping

De Engelse heeft drie kinderen en vermoedde dat de jongste teveel wc-papier in het toilet had gestopt, waardoor een blokkade ontstond. De moeder had rond 16.00 uur twee flessen van het product ’One Shot’ gebruikt, een toiletontstopper. Vier uur later ontdekte de vrouw dat dat nog geen soelaas had geboden en besloot ze bleek in de pot te gooien.

De bleek en de chemische toiletontstopper mengden zich tot een chloorhoudend gas. Brandweerlieden ter plaatse moesten een speciaal masker dragen om de lucht niet in te ademen, zo veel giftige dampen waren er in de woning.

’Domste dat ik ooit heb gedaan’

Heath kreeg last van brandende ogen en zette daarom alle ramen tegen elkaar open. Zaterdagmorgen om 5.00 uur konden Dominique Heath en haar kinderen pas weer naar hun huis terugkeren. In een bericht op Facebook schrijft de Engelse: „We zijn allemaal in orde, maar het was het domste dat ik ooit heb gedaan. Doe dit alsjeblieft niet na.”