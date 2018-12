’Politie vermoedt dat woningbrand onstond door vuurwerk’

Een bankstel zou bij het incident in brand zijn gevlogen waarna de hele benedenverdieping werd verwoest. Er was iemand in de woning aanwezig toen er brand woedde. Die persoon ontdekte de brand toen de achterruit knapte door de hitte.

De woning is onbewoonbaar verklaard. De bewoner wist op tijd te ontkomen en raakte niet gewond.