Kernreactoren België weer in bedrijf

Doel 4 werd in december opnieuw opgestart, na maanden te hebben stilgelegen. Maar na enkele dagen moest de reactor weer worden stilgelegd. Door een verstopte filter viel een pomp uit. Afgelopen woensdag werd Doel 4 alweer heropgestart, maar niet op volle kracht. „In de loop van de volgende dagen zal de centrale weer op volle kracht draaien”, aldus een woordvoerster van Engie Electrabel.

Tihange 3 zal dinsdag in de namiddag weer worden opgestart. Dat kan omdat de nucleaire waakhond FANC daarvoor toestemming heeft gegeven. Aanvankelijk dacht de uitbater dat Tihange 3 pas in maart weer elektriciteit zou kunnen leveren. Deze reactor lag sinds eind maart stil.

Tihange ligt vlak bij Luik, niet ver van de Nederlandse grens. Buurlanden zijn bezorgd over de veiligheid van Tihange en de andere kerncentrale in België. Die staat in Doel, niet ver van Antwerpen.