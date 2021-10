Unieke stap OM in ’De Vries-proces’: bijna alle namen weggelakt

Sterren

Filemon Wesselink maakt programma met en over moordenaars

In het nieuwe BNNVARA-programma Ik heb iemand gedood portretteert Filemon Wesselink vanaf vrijdag 29 oktober op NPO 3 wekelijks iemand die veroordeeld is voor moord of doodslag. De programmamaker wil erachter komen hoe de dader ertoe is gekomen om iemand te doden en wat de maatschappij ervan kan ler...