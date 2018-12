Aftellen naar ’Bohemian Rhapsody’

Achter de schermen treffen we dj Annemieke Schollaardt, die haar laatste dienst er net op heeft zitten. „Oh ik heb een fantastische week gehad, het was weer een écht feestje met een geweldig publiek”, blikt ze terug op ’haar’ Top 2000. „Het is ongelooflijk. Ik had dienst van zes tot acht in de ochtend, maar het Café stond áltijd vol. Voor ons is dit evenement een uitgelezen kans om onze luisteraars te ontmoeten. En aan de appjes en smsjes die hier binnenkomen merken we dat we veel kijkers hebben. Wat toch een grappig gegeven blijft: kijken naar radio.” Glimlachend: „Men leeft mee.”

Om Schollaardt heen gebeurt op hetzelfde moment van alles en nog wat. Achter haar zitten danseressen in de visagie die tijdens Michael Jackson’sThriller het Café zullen verrassen. Naast haar tikt de internetredactie al dagenlang haar vingers blauw en daar weer achter is de tijdelijke regiekamer opgebouwd. Liefst zestien camera’s zijn er beschikbaar voor de televisieregistratie van wat zich in het Café en het dj-hok allemaal afspeelt. „Best veel voor een café”, luidt de droge uitleg.

Overal slingers, confetti, rook en vuurwerk

Hetzelfde team zit tijdens Knights of Cydonia van Muse heftig stuiterend op de stoelen licht-, lasers- en camera’s aan te sturen. „En drie, twee, één…. Ja, vét!”, slaan ze elkaar op de schouder als de cafébezoekers als één opspringen na een heuse sit-down. Aan special effects geen gebrek, zeker niet op zo’n finaledag als deze wordt ons verzekerd. Er zitten voor de rest van de dag in elk geval nog slingers, confetti, rook en vuurwerk onder de knoppen.

Dat er in de regiekamer meegedanst wordt is even opvallend als veelzeggend. Van de dj’s, die tijdens de Top 2000 niet alleen voor de microfoon en camera staan maar ook de hele dag door bezoekers over de vloer hebben, verwachten we niet anders. Niet verwonderlijk dus dat Bart Arens net Queen’s Radio Ga Ga staat voor te klappen als we heel even onze neus zijn booth insteken. Arens en zijn collega’s ontpoppen zich als ware publieksmenners deze dagen. Enigszins geholpen uiteraard door Nederlands favoriete muziek aller tijden.

’Voor veel mensen een bijzondere week’

„Niet alleen voor ons, maar voor heel veel mensen is dit een bijzondere week”, verklaart Schollaardt. „Het eind van een jaar leent zich natuurlijk voor reflectie, maar daarnaast blijken we het elke keer opnieuw ook gewoon lekker te vinden om samen over muziek te praten.” Ze besluit: „Jammer natuurlijk dat het er voor mij alweer op zit. Toevallig mocht ik vandaag Laat me van Ramses Shaffy als laatste plaat draaien. Toch fijn, want die staat dus op míjn stemlijstje. Gelukkig kan ik de rest van de dag nog luisteren.” Tot en met Bohemian Rhapsody om precies te zijn, om 5.54 minuten voor twaalf.