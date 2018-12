Urnen aan Nederlandse kust per ongeluk in zee gevallen

Afgelopen vrijdag gaat het mis. Bij het verschuiven van de dozen op het schip vallen meerdere urnen in het water, vertelt rederij-eigenaar Dirk Roos.

Het incident wordt aanvankelijk door de bemanning verzwegen. Maar doordat er lucht in de lijkvazen zit blijven de urnen drijven en spoelen afgelopen weekend aan op het strand van onder andere Noordwijk en Katwijk.

Politie Noordwijk neemt contact op met het Duitse crematorium, dan blijkt dat de Scheveningse rederij ingezet is voor het uitstrooien van de as. Dirk Roos is verbijsterd als hij het nieuws hoort: „Ik dacht ’hoe kan dit?’” De bemanning geeft schoorvoetend toe dat het gruwelijk mis is gegaan.

Uitbrander

De bemanningsleden hebben een flinke uitbrander gekregen. „Die hebben geen prettige avond, maar ik ook niet. Dit ligt heel gevoelig,” aldus Roos. „Daar moet je extra voorzichtig mee zijn.”

Waarom zijn bemanningsleden dit aan hem hebben verzwegen is voor Roos een raadsel: „Dit is nooit eerder gebeurd en dat had beter zo kunnen blijven.”

Overigens is er nog een kans dat er nog een urn aanspoelt. Mogelijk is er ook een vierde urn in het water gevallen.

