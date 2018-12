Brand in Utrechts portiek was aangestoken

De brand veroorzaakte rook en hitte in het pand. Ⓒ Sem van der Wal

UTRECHT - De politie gaat ervan uit dat de brand, dit weekend aan de Stanleylaan in Utrecht, is aangestoken. Op zaterdagavond 29 december brak in een portiek brand uit. Tijdens de bestrijding van de brand werden hulpverleners bekogeld met vuurwerk. Ook daarnaar loopt een onderzoek.