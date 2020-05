Ⓒ Robby Hiel

Nadat een joods restaurant in Amsterdam vrijdag voor de tweede keer door dezelfde dader werd aangevallen, vraagt de uitbater zich af of zijn zaak nog wel toekomst heeft. Een ruit van de eetgelegenheid werd vrijdag ingegooid door dezelfde Syrisch-Palestijnse vluchteling die ook al in 2017 toesloeg.