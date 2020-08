Meisje deelt foto van overvolle gangen op school, wordt nu met dood bedreigd

Na de foto bleek dat zes leerlingen en drie medewerkers besmet waren met het coronavirus. De North Paulding High School in het Amerikaanse Dallas kondigde daarop aan de school te sluiten om een grondige schoonmaak te houden en over te gaan op e-learning. Inmiddels zijn de leerlingen weer welkom.

Hannah laat aan CNN weten dat zij en haar familie screenshots hebben gekregen van gesprekken waarin dreigementen richting haar worden geuit. Zo was er onder meer te lezen: ’Ik weet waar dit meisje woont’ en ’Hannah gaat een moeilijke dag krijgen maandag op school’.

„Ik weet dat ik het juiste doe en dit gaat me niet tegenhouden. Maar het is wel zorgelijk, zeker nu mensen met wie ik naar school ga, die ik al jaren ken, me bedreigen”, aldus Hannah.

De tiener zou in eerste instantie geschorst worden voor het plaatsen van de foto, maar dat is ingetrokken nadat haar moeder een gesprek heeft gehad met het hoofd van de school. „Ze hebben ons eigenlijk gewoon als proefkonijnen naar school gestuurd om te kijken wat er zou gebeuren. We kunnen gewoon niet terug als het niet veilig is.”