2019 is al begonnen, gelukkig nieuwjaar

Vuurwerk kleurt de lucht boven de haven in Sydney. Eerder op de avond (lokale tijd) was er al een kleinere vuurwerkshow speciaal voor kinderen te bewonderen. Ⓒ EPA

sydney - Voor ons duurt het nog een paar uur, maar in het westelijke deel van de Stille Oceaan is 2019 al begonnen. Op tal van eilanden in is het nieuwe jaar ingeluid. Tonga en Samoa in de Polynesische Driehoek en Kiribati in de Pacific waren de eerste plaatsen in de wereld waar ze 2019 konden verwelkomen. En ook Australië heeft het nieuwe jaar al ingeluid.