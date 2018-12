Politie Venlo op straat om conflict criminelen

Ⓒ Nico Fassotte

VENLO - Zwaargewapende politieagenten bewaken nog de hele dag een pand aan de Bolwaterstraat in de binnenstad van Venlo. De agenten dragen kogelwerende vesten en helmen. De Bolwaterstraat is afgezet. Volgens de politie is er een dreigende situatie, mogelijk in verband met de beschieting van een woning aan de Eendenstraat in Venlo in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij raakte niemand gewond.