Steekpartij in woonwijk Oss

De hulpdiensten kwamen snel ter plaatste. Ook landde er een traumahelikopter in de woonwijk. De politie heeft de omgeving afgezet voor sporenonderzoek. Vooralsnog heeft de politie nog niemand aangehouden.

Veiligheidsrisicogebied

De Sperwerstraat ligt in volksbuurt de Schadewijk in Oss. Een deel van die wijk is sinds het begin van deze maand aangewezen als veiligheidsrisicogebied door de burgemeester van Oss omdat het vaak onrustig is in de wijk, zo meldt Omroep Brabant. In een veiligheidsrisicogebied mag de politie mensen staande houden en preventief fouilleren.