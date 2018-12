Terreurverdachte werkte op proef bij thuiszorgcentrum

Dat vertelt een woordvoerder van de thuiszorgorganisatie. De 24-jarige man die is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het voorbereiden van een terroristisch misdrijf draaide maandag bij wijze van proefdag voor het eerst mee als administratief medewerker.

„We hebben dit absoluut niet zien aankomen. De sollicitant kwam juist over als een respectvolle rustige man”, vertelt de woordvoerder. De computer waar de man aan zat te werken is door de politie in beslag genomen voor onderzoek. „Ik verwacht niet dat ze er iets bijzonders op zullen vinden. Hij heeft er niet alleen aan gewerkt. Er zat steeds iemand bij. Dus ik verwacht geen rare dingen.”

De woordvoerder baalt ervan dat het thuiszorgcentrum nu in verband wordt gebracht met terreur. „We zijn onschuldig en hebben er helemaal niets mee te maken.” Het is voor de organisatie een rare dag „het feit dat dit gebeurt op oudejaarsdag, maakt het wel een onvergetelijk 2018”, relativeert de woordvoerder.

De politie doorzocht ook zijn woning in Rotterdam. Op beelden van de arrestatie is te zien hoe agenten met bivakmutsen sjouwen met onder meer een apparaat om een deur in te beuken.