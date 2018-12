Huis Belgische politicus vrijgegeven na poederbrief

Dat meldt de korpschef van de lokale politie. Francken was tot 9 december staatssecretaris van Asielzaken in België.

De brief was maandag aan het begin van de middag aangekomen op het gemeentehuis in Lubbeek en Francken had die meegenomen naar huis en daar geopend. Toen bleek dat er een onbekend poeder in zat, werd de gezinswoning van de familie Francken afgesloten. Zowel het gezin Francken als twee medewerkers die ook aanwezig waren, moesten medisch onderzocht worden.

Bekijk ook: Politicus kan om poederbrief huis niet uit

„De civiele bescherming heeft de brief en het poeder intussen meegenomen naar het laboratorium in Peutie, waar alles zal onderzocht worden”, zegt de korpschef. „Er is niemand onwel geworden zodat het vermoedelijk niet om iets gevaarlijks ging maar dat zal het onderzoek uitwijzen. Intussen proberen we te achterhalen wie de brief verzonden heeft.”

In een reactie haalt Francken in een video op Facebook uit naar haatzaaiende collega’s en media. „Dit is niet prettig. Ik heb jonge kinderen. Men creëert haat, men beeldt mij af als nazisoldaat met het getrokken geweer, zoals (de politieke partij) Groen heeft gedaan. En dat gaat dan maar door en die denken dat ze zich alles mogen permitteren. Ze zaaien haat op die manier. En dan krijg je mensen die gek zijn en hele gekke dingen doen”, aldus Francken.