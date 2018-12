Vertrekhal Schiphol tijdelijk ontruimd geweest door bomdreiger

Al met al heeft de hele situatie ruim een half uur geduurd. Volgens de marechaussee is de situatie onder controle, is de verdachte overmeesterd en is de hal weer vrijgegeven.

Omstanders meldden dat de man ’Allahu Akbar’ zou hebben geroepen en dat hij een bom bij zich had.

Ⓒ Rowin van Diest