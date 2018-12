Groningse raddraaiers vieren jaarwisseling in de cel

Ook gewone Groningers kregen met vandalisme te maken. Burgemeester Peter den Oudsten van de Martinistad hoopt dat met de aanhouding van relschoppers er meer kans is dat het rustiger blijft. ,,Er is bovendien extra toezicht’’, liet hij maandagavond weten.

Den Oudsten is zelf onder meer aanwezig in de wijk Paddepoel, waar zondagavond vernielingen plaatsvonden: ,,We zitten er dicht op. We tolereren het gedrag van deze groepen niet. Er werd door hen geprovoceerd richting hulpverleners, er waren vernielingen. Burgers werden uitgescholden. Het was terecht dat de politie ingreep, de intimidatie is gestopt.’’

De ME greep in Paddepoel zondagavond rond middernacht in om orde op zaken te stellen. Een zestal verdachten zit oudejaarsnacht nog achter de tralies. De burgemeester hoopt dat het er aan bijdraagt dat het er op oudejaarsavond rustiger aan toe zal gaan. Ook in het dorp Hoogkerk (gemeente Groningen) was het vrijdag- en zaterdagavond raak; ramen van een tweetal woningen sneuvelden. Zondagavond bleef het echter rustig. Maandagavond is er onder meer muziek te horen voor de jeugd om de sfeer te verbeteren.

De groepen die overlast veroorzaken zijn divers van samenstelling. Veelal zijn ze jong, bleek de laatste dagen. De leeftijden van de aangehouden vermeende relschoppers liep uiteen van 15 tot 37 jaar. Maatregelen als gebiedsverboden zijn niet zomaar uitvoerbaar. Dat kan alleen bij personen waarvan bekend is wie het zijn. Den Oudsten wil onderzoeken of er bij toekomstige jaarwisselingen wel lastpakken op voorhand aangepakt kunnen worden.