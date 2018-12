Londen haalt patrouilleboten terug naar Kanaal

De reden voor deze stap is het toenemend aantal vluchtelingen dat met kleine bootjes van Frankrijk naar Groot-Brittannië probeert te komen. „Het gaat om het beschermen van mensenlevens, maar het gaat ook om het beschermen van onze grenzen”, zei Javid.

Volgens het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken probeerden 539 mensen in 2018 in kleine boten de zeestraat over te steken, waarvan 434 alleen al sinds begin oktober.

Javid had de situatie op vrijdag al geclassificeerd als een „een zeer ernstige zaak” en annuleerde zijn vakantie met zijn gezin. De minister van Binnenlandse Zaken staat door deze kwestie onder toenemende druk.