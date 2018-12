Morra aangeslagen door dode bij jaarwisseling

Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. „Wat de oorzaak van het incident is geweest, dat wordt momenteel onderzocht”, vertelt een woordvoerder van de politie. Het slachtoffer is vermoedelijk om het leven gekomen door vuurwerk. De politie trekt die conclusie door wat zij op de locatie hebben aangetroffen en door wat omstanders hebben verteld. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie op dit moment nog niets zeggen.

Even voor acht uur werden de hulpdiensten massaal opgeroepen voor het incident. Een 112-fotograaf sprak na het voorval met een ooggetuige. De man was zijn hond aan het uitlaten en hoorde plotseling een enorme knal en zag lichtflitsen, vertelt de fotograaf. Ook heeft de man het slachtoffer in het weiland zien liggen.

,,Het dorp is zeer aangeslagen”, vertelt inwoner Rein Ferwerda die tevens fractievoorzitter is van de ChristenUnie. ,,De details zijn mij nog niet bekend”, zegt Ferwerda. ,,Normaal gesproken is er volop reuring. Maar het is helemaal stilgevallen. Er is een enorme aangeslagenheid in de gemeenschap. Dat is duidelijk te merken.”

De politie heeft de straat waar het gebeurde, de Achterwei, afgezet. Morra is een dorp in de gemeente Dongeradeel.

Vuurwerk kostte tijdens de vorige jaarwisseling een 39-jarige inwoner van Swifterbant (Flevoland) het leven. Het jaar daarvoor overleed een 54-jarige man uit Meppel (Drenthe) eveneens door vuurwerk.

