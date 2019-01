Overzicht: chaos na vreugdevuur en mogelijk twee vuurwerkdoden

Voor middernacht, toen de grote vuurwerkshows in de grote steden werden ontbrand, was het op veel plekken al mis.

Twee doden

In het Friese dorpje Morra kwam een man om het leven, vermoedelijk door vuurwerk. De politie trekt die conclusie door wat zij hebben aangetroffen en door wat omstanders hebben verteld.

In Enschede viel ook een dode, mogelijk door een explosie.

Chaos door vonken vreugdevuur

Wat verder in de nacht liep het vreugdevuur op het strand van Scheveningen uit de hand. Een wind van zee blies vonken de stad in, waardoor er branden ontstonden. Niemand raakte gewond, maar de dreigende situatie zorgde voor veel onrust. Bij daglicht moet blijken hoe groot de schade precies is.

Ogen

Bij het Oogziekenhuis in Rotterdam kwamen tijdens de afgelopen jaarwisseling acht mensen binnen met oogletsel door vuurwerkongelukken.

Veel gewonden door steekpartijen

In het hele land deden zich steekpartijen voor. Onder meer in Rotterdam, Breda, Ridderkerk, Arnhem, Leiden en Wateringen ging het mis.

Hulpverleners opnieuw belaagd

Na een brand in een kelderbox in de Schultestraat in Assen werd de brandweer bekogeld met vuurwerk. De politie kwam met diverse wagens ter plaatse om voor de brandweer z’n werk te laten doen.

In Assen moest de politie de brandweer in bescherming nemen. Ⓒ Persbureau Meter

Dat bekogelen van hulpverleners gebeurde ook in IJsselstein. Bij het blussen van een brand aan het Anna Blamanplein in Den Haag was de politie nodig om de brandweer te beschermen. Jongeren scholden de politie uit, riepen ’allahu akbar’, gooiden vuurwerk richting de politie en naar de ‘buurtvaders’ en ‘buurtjongens’.

Rotterdam

In Rotterdam reed een automobilist in op agenten. Niemand raakte gewond. Agenten schoten op de auto. In de binnenstad vielen twee gewonden bij een schietpartij.

In Zoetermeer werden vernielingen aangericht aan onder andere auto's. De politie heeft enkele verdachten hiervoor aangehouden. In totaal zijn zes personen door de politie meegenomen naar het bureau, twee daarvan zijn aangehouden.

In Zoetermeer pakte de politie zes mensen op. Ⓒ Regio15

In Groningen probeerde men verder onheil te voorkomen door na een aantal onrustige dagen een zestal raddraaiers tot na de jaarwisseling in te sluiten.

Ook in Utrecht werden drie opgepakte mannen, die dit weekend auto's in brand zouden hebben gestoken, tijdens de jaarwisseling in de gevangenis gehouden. Ondanks dat vlogen er op oudjaarsdag diverse auto’s in brand, onder meer een taxibusje aan de Ankaradreef.

In Utrecht werden diverse auto’s in brand gestoken, onder meer dit taxibusje. Ⓒ Michel van Bergen

In Twijzelerheide (Fr.) brandde een caravan uit. De brandweer bluste wel het vuur, maar de caravan was reddeloos verloren. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

In de parkeergarage onder het winkelcentrum Vier Meren in Hoofddorp werden een motorfiets en een auto in de brand gestoken. Een bovengelegen appartementencomplex moest worden ontruimd.

Kinderen gewond

In Breda raakten twee kinderen gewond geraakt door zwaar vuurwerk. In het noordwesten van de stad werd een ruit vernield door zwaar vuurwerk, de kinderen werden geraakt door de scherven. Een van hen zou met een ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Op de Kerkverreweide en de Perzikstraat in Wijk en Aalburg keken zo'n 50 mensen omstreeks 22:15 uur toe hoe een auto en een aanhangwagen in brand werden gestoken. Het voertuig stond in lichterlaaie, de brandweer heeft de brand geblust.

Ⓒ Marcel van Dorst – MaRicMedia.nl