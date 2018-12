Bedrijven en woningen beschadigd door branden

In Almelo brak maandag brand uit in een bedrijfshal op het bedrijvenpark Twente. Ook daar had de brandweer het vuur snel onder controle. De brand bleef beperkt tot één ruimte van het bedrijf.

In Apeldoorn is brand uitgebroken in een opslag met meubelen aan de Marktstraat. In Amstelveen raakte een huis ernstig beschadigd en in Purmerend een appartement.

Voor zover bekend raakte niemand bij de branden gewond. Of de branden veroorzaakt zijn door vuurwerk is niet bekend.