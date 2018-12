Weer herrie in Hoogkerk

Vrijdag en zaterdag werden daar al ramen ingegooid en vervolgens panelen voor de gebroken ramen geplaatst. Een bewoner werd dus op oudejaarsavond weer ‘belegerd’. Ramen die nog niet stuk waren werden ingegooid. ,,Er is ook door al afgetimmerde ramen gegooid. Door die dichtgetimmerde ramen kon ik niet zien wie het waren…’’, laat de gedupeerde weten. ,,De burgemeester is al langs geweest, ik heb hem verteld wat er gebeurd is. Het is net boven ook dichtgemaakt.’’

Eveneens in Hoogkerk is op de Hoogkerksterbrug het wegdek beschadigd geraakt door een brand. In de stad Groningen zijn oudejaarsavond rond 23.00 uur her en der vuurtjes te zien. In stadswijk Paddepoel, waar het zondagavond nog onrustig was en uiteindelijk een groepje raddraaiers werd opgepakt, zijn er ook een aantal te zien. In de Voermanstraat is politie aanwezig om toezicht te houden. Deze straat kwam in het nieuws, omdat de ME er zondagavond een charge uitvoerde om provocerende en vernielende groepen van straat te krijgen.