Man omgekomen bij explosie Enschede

De ravage in Enschede is enorm. Ⓒ GinoPress

ENSCHEDE - In Enschede is een man om het leven gekomen door een vuurwerkexplosie. Het slachtoffer werd kort na middernacht aangetroffen in de Gerststraat. De familie van het slachtoffer wordt op de hoogte gebracht, voordat de identiteit van de man wordt vrijgegeven.