Verdacht voorwerp in zelfde straat Rotterdam als eerdere explosies

Of het zaterdagochtend opnieuw om een explosief of brandbom ging, kon de politiewoordvoerder niet zeggen. Daar wordt forensisch onderzoek naar gedaan. Het voorwerp is veiliggesteld en er is geen schade, ook raakte niemand gewond. Dat het voorwerp werd opgemerkt, dankt de politiewoordvoerder aan mensen die „extra scherp” zijn met „alles wat er gaande is.”

De politie surveilleert al enkele nachten extra in de straat in Rotterdam-Crooswijk nadat daar in de afgelopen week twee keer een explosie plaatsvond.

Meerdere incidenten

In de Van Speykstraat in het Oude Westen in Rotterdam waren deze week ook meerdere incidenten. Er ging een explosief af, een pand werd beschoten en twee jongens werden op heterdaad betrapt toen zij vermoedelijk een explosief wilden plaatsen.

De politie noemde de impact voor bewoners en de buurten eerder deze week al „immens.” Een groot politieteam doet onderzoek naar de incidenten. Woensdagavond werd een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden in verband met de explosies.