Gewonden door meerdere steekpartijen

Ook in Breda is iemand gewond geraakt bij vermoedelijk een steekpartij. Het slachtoffer zou zijn gestoken op de Tramsingel en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een man aangehouden.

Aan de Rembrandtweg in Ridderkerk raakte rond middernacht een man gewond aan zijn gezicht. Hij was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Niemand is daarvoor aangehouden.

In Arnhem raakte en man gewond aan de Klarendalseweg. Ook bij steekpartijen op de Steenschuur in Leiden en de Van de Kerckhovestraat in Wateringen raakten twee mensen lichtgewond. Zowel in Leiden als in Wateringen ging er een ruzie aan vooraf.