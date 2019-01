Krikke na chaos vreugdevuur: ’Verschrikkelijk naar’

Schade op de Boulevard door vliegende vonken afkomstig van het grote vreugdevuur op het strand. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De gemeente Den Haag gaat grondig onderzoeken wat er precies is misgegaan bij het vreugdevuur op het strand van Scheveningen. „Daarbij ligt voor mij ook de vraag op tafel of het organiseren van de vreugdevuren in deze vorm in de toekomst verantwoord is”, zegt de Haagse burgemeester Pauline Krikke.