Fietser (24) overleden na aanrijding Vlissingen

VLISSINGEN - Een 24-jarige man uit Utrecht is overleden nadat hij in de nacht van maandag op dinsdag werd aangereden door een automobilist. Dat brengt de politie op dinsdag naar buiten. Het ongeval vond plaats op de Koudekerseweg in Vlissingen. De bestuurder reed na de aanrijding door.