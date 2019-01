Bekijk hier heftige beelden van vuurtornado en vonkenregen in Scheveningen

Een wind van zee zorgde er voor dat vonken van een enorm vreugdevuur over de boulevard richting de stad waaiden. Dat zorgde voor branden. Op één van de video’s is te zien dat korte tijd een wervelwind ontstaat. In de Scheveningse straten dwarrelden vonken naar beneden. Wonder boven wonder vielen er geen gewonden.

