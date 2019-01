Acht vuurwerkslachtoffers in oogziekenhuis

Het aantal slachtoffers is ongeveer gelijk met een jaar geleden. De letsels van afgelopen jaarwisseling zijn volgens oogarts Tjeerd de Faber wel iets ernstiger dan die van de voorgaande jaren. „De meeste letsels zijn veroorzaakt door legaal siervuurwerk. De helft van de slachtoffers was omstander en is geraakt door rondvliegend vuurwerk”, aldus Faber.

Het jongste slachtoffer is vijftien jaar oud.

Landelijke cijfers over het aantal vuurwerkslachtoffers worden in de loop van deze week verwacht.