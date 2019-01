Vreugdevuren Scheveningen cultureel erfgoed

Vonken van het vuur op het strand in Scheveningen veroorzaakten in de nacht van oud- op nieuwjaar branden in de omgeving.

Bekijk ook: Bekijk hier heftige beelden van vuurtornado en vonkenregen in Scheveningen

Den Haag kent al tientallen jaren zulke vreugdevuren rond Oud en Nieuw. In de week ervoor gingen jongeren ’kerstbomen rausen’. Daarbij braken af en toe vechtpartijen uit, maar in de jaren tachtig liep het uit de hand en kwamen er heuse knokploegen bij. Daarom greep de gemeente in. In de jaren negentig kwamen er twee vreugdevuren op het strand. De gemeente laat die toe, maar overlegt vooraf met de organisatoren en stelt voorwaarden.