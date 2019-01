Thaise koning in mei gekroond

Vajiralongkorn, ook bekend onder de naam koning Rama X, werd in oktober 2016 automatisch koning door het overlijden van Bhumibol. Sindsdien wachtten de Thai op de aankondiging van de omvangrijke kroningsplechtigheden.

Vajiralongkorn moest in elk geval een jaar wachten tot de crematieplechtigheden voor zijn vader die in oktober 2017 plaatsvonden. Daarna stond het hem vrij een datum te kiezen. Op 24 februari zijn in Thailand verkiezingen. Die zijn bedoeld om de democratie in Thailand te herstellen. Thailand wordt sinds de staatsgreep in 2014 bestuurd door het leger.

De kroning zal waarschijnlijk plaatsvinden voordat een nieuwe regering wordt gevormd.