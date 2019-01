Zo ontstonden vuurtornado’s op strand Scheveningen

Volgens Weerplaza veroorzaakte de brand een grote zuil van extreme hitte. „Deze hitte wil zo snel mogelijk omhoog. Rondom het vuur ontstaat daardoor een luchtstroom die niet van zee naar de duinen gaat, maar van het strand recht omhoog. De straffe westelijke wind krijgt af en toe grip op deze de zuil met warme lucht en probeert die te verplaatsen. Deze verplaatsing veroorzaakt extra turbulentie waardoor er wervelingen ontstaan die veel weg hebben van een tornado”, aldus Weerplaza. De vuurkolken worden in het Engels ook vaak firenado genoemd.

Volgens Weerplaza blies de wind op Oudjaarsdag al vanuit het westen. In de ochtend stond er windkracht 3 tot 4, maar in de avond werd dat ’een dikke windkracht 4’. Daarbij komt dat het op iets grotere hoogte meestal nog iets harder waait, zo’n windkracht 5. Het bouwwerk op het strand was maarliefst 48 meter hoog.

Ⓒ Weerplaza

