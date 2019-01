Dronken automobilist rijdt in op politie Breda

De politie had een afzetting gemaakt omdat kort daarvoor iemand was neergestoken. De agenten zagen dat een auto zonder te remmen op hen af kwam rijden. Ze moesten opzij springen. De 34-jarige bestuurder uit Breda reed door het afzetlint en gooide het stuur om. Hij raakte twee geparkeerde auto’s van burgers. Er is niemand gewond geraakt.

Een uur later zijn twee verdachten aangehouden en enkele bebloede messen die in een woning lagen in beslag genomen. Er is een slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk wat er gebeurd.