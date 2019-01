’Ineens zagen we het vuur uit de lucht komen vallen’

Kouwenhoven gaf thuis een feestje, maar had er al geen goed gevoel bij om naar het vuur op strand te gaan kijken. „We vonden de brandstapel al best wel hoog, dus we zijn er niet naast gaan staan maar binnen gebleven.”

Bekijk ook: Nablussen vreugdevuur gaat nog uren duren

Aanvankelijk drong het gevaar van de enorme vonkenwolk niet tot haar door. „Het was ergens ook wel heel mooi, als het niet zo eng was. Echt surrealistisch, zo’n vuurregen. Op een gegeven moment vloog alles om ons heen in de fik. Echt beangstiggend dat je moet vrezen dat ook je huis gevaar loopt. We zagen brandjes bij auto’s en ook in de duinen was er vuur. Vrienden van me zijn toen begonnen met emmers water over auto’s gooien. Toen de brandweer er eenmaal was, was het snel onder controle. Nee, voorlopig geen grote vuren hier.”

Bekijk ook: Bekijk hier heftige beelden van vuurtornado en vonkenregen in Scheveningen