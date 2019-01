Schade aan auto’s Scheveningen: plastic onderdelen gesmolten

Ook de wagen van Juliette Bots kwam niet ongeschonden uit de vuurzee, vertelt ze aan De Telegraaf. „Vooral plastic delen van de auto zijn gesmolten. En toen we in de vonkenregen onze auto’s gingen verplaatsen, waaiden er ook vonken en roetdeeltjes naar binnen.”

Het gevaar van de vonkenregen drong niet direct tot Bots door. „Eerst vonden we het mooi. Het zag er best gezellig uit en we gingen foto’s maken. Maar al snel kwam het besef dat we onze auto’s daar weg moesten halen. Al met al heeft het best veel schade opgeleverd. De brandweer heeft erger voorkomen door snel auto’s en gebouwen nat te houden.”

De totale omvang van de schade moet later blijken.

Ⓒ Reuters