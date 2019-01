Venlonaar mag eigen stad even niet meer in

Het noodbevel is maandagavond aan de man opgelegd. De verbanning is volgens de burgemeester nodig „om ervoor te zorgen dat de samenleving niet in gevaar komt.” Op last van de burgemeester wordt dinsdag ook een winkel aan de Bolwaterstraat in het stadscentrum gesloten en dichtgetimmerd.

Zwaarbewapende agenten

Maandag sloten zwaarbewapende agenten de Bolwaterstraat af. Sinds maandagochtend bewaken agenten in kogelvrije vesten de straat. Er is volgens de politie mogelijk een verband met het beschieten van een woning aan de Eendenstraat in Venlo, afgelopen weekend. De verbannen man wordt volgens Scholten bedreigd wegens een conflict in de criminele sfeer.