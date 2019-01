’Een afschuwelijke nacht, ik was helemaal verstijft’

Op nieuwjaarsdag staat ze naast haar auto en wijst de verslaggever van De Telegraaf op sporen van de nacht. De brandgaten in haar voertuig zijn duidelijk zichtbaar.

„Het was een afschuwelijke nacht, zo beangstigend. Ik was helemaal verstijft. Je kunt nergens heen, overal regent het vuur. We hebben geholpen met blussen vanaf ons balkon met een waterslang, maar eigenlijk was ik doodsbang. Ik wil dit nooit meer meemaken. Slapen lukte niet meer het blijft stinken naar rook. Zodra je het ruikt ga je meteen weer kijken wat er mis is.”

Kappers zag hoe de brandweer haar woning nat hield om brand te voorkomen. „Er kwamen echt grote brandende stukken naar beneden. Ik had het gevoel dat er een vulkaan uitbarstte.”