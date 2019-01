Woning onbewoonbaar door vuurpijl

„Ik was elders op een nieuwjaarsfeest toen mijn onderbuurman belde. Ik moest toch maar naar huis komen want er was brand. Daar aangekomen zag ik de brandweer al staan. Dan schrik je jezelf kapot. Je denkt toch dat een appartement op dertig meter hoogte veilig is.”

Verdwaalde vuurpijl

Maar dat was het dus niet. Waarschijnlijk is een vuurpijl op grote hoogte door de wind gegrepen en op Tejo’s balkon beland. „Dat is qua kans echt pech voor iedereen die dit overkomt. Echt alles zit onder het roet. Mijn woning is onbewoonbaar. Naar huis gaan zit er voorlopig even niet in.”

Tejo is nu druk met al het regelwerk. „Gelukkig zijn verzekering en woningbouwvereniging er al druk mee bezig. Maar wanneer ik weer naar huis kan, is nog onduidelijk. Voorlopig wordt het een hotel. Wat een begin van het jaar… Laten we er maar vanuit gaan dat het over een jaar een goed verhaal is”, zegt Tejo Verdonschot toch nog maar met een lach.