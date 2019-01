Ziekenhuizen druk met vuurwerkslachtoffers

Bij het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk kwamen 32 patiënten binnen, van wie 11 vuurwerkslachtoffers. Dat zijn er 14 meer vergeleken met een jaar eerder. In het Oogziekenhuis in Rotterdam werden tijdens de jaarwisseling 8 mensen opgenomen met oogletsel door vuurwerkongelukken. Volgens het ziekenhuis is de helft van de schades dusdanig ernstig en dus blijvend.

Ook de nieuwjaarsnacht op de spoedeisende hulp in Ziekenhuis Gelderse Vallei was druk. In totaal ging het om 4 vuurwerkslachtoffers. Een van hen raakte gewond door carbid schieten.

Bij het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam werden 9 mensen met brandwonden binnengebracht, onder wie een kind met vuurwerkletsel. Bij de spoedhulp van HMC Westeinde en HMC Bronovo in Den Haag ging het om 8 patiënten. Een slachtoffer werd opgenomen op de intensive care wegens het inademen van roetdeeltjes.

Naar verwachting worden er in de loop van de dag en woensdag nog meer vuurwerkslachtoffers opgenomen in gespecialiseerde ziekenhuizen.