Politie vraagt getuigen om beelden schietpartij rond rapper Feis

De 32-jarige man werd op de Nieuwe Binnenweg neergeschoten en overleed korte tijd later in het ziekenhuis. Via sociale media kwam naar buiten dat dit zou gaan om Feis, een in Rotterdam geliefde en in de hiphopscene gerespecteerde rapper. Een 31-jarige man werd ook getroffen en meldde zich zelf in het ziekenhuis. Hij verkeert niet in levensgevaar. Volgens sociale media zou hij de jongere broer van rapper Feis zijn.

Over de achtergronden van de dodelijke schietpartij is nog weinig bekend. Kort na de schietpartij zijn op het Heemraadsplein twee vrouwen (32 en 59 jaar), een vijftienjarig meisje en vier mannen (36-45 jaar) afkomstig uit Rotterdam aangehouden. Om de arrestaties mogelijk te maken, moest de politie eerst waarschuwingsschoten lossen.

De verdachten worden vandaag gehoord om meer duidelijkheid te krijgen over de aanleiding van de dodelijke schietpartij en de identiteit van de schutter(s). Een woordvoerster kon niet zeggen of er bij de aanhoudingen ook een vuurwapen is gevonden.

De politie heeft inmiddels de beschikking over de beelden van bewakingscamera’s uit de directe omgeving, maar hoopt dat getuigen hun zelfgemaakte beelden ook ter beschikking aan het onderzoeksteam willen stellen.