Dorpsgenoot: ’Vrouw en kinderen zagen drama Morra’

Een 41-jarige man kwam om het leven door vuurwerk, zo meldde de politie. Ⓒ De Vries Media

Morra - Het Friese dorpje Morra (gemeente Noardeast-Fryslân) in de buurt van Dokkum is dinsdag in diepe rouw gedompeld. Een dorpsbewoner kwam oudejaarsavond rond acht uur om het leven, door vermoedelijk een fataal ongeluk met zwaar vuurwerk. Niemand denkt meer aan een feestelijke nieuwjaarsdag. Alle activiteiten werden prompt afgelast, nadat een ’enorme knal’ uit een weiland klonk. Het slachtoffer is ter plaatse overleden. De politie verricht onderzoek naar de oorzaak.