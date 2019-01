Duitser rijdt in op mensenmenigte

De bestuurder had mogelijk racistische motieven. De Westfalenpost bericht dat zich onder de slachtoffers Syriërs en Afghanen bevinden. De 50-jarige automobilist zou kort na middernacht al hebben geprobeerd een andere voetganger aan te rijden, maar dat mislukte. Later reed de automobilist in de binnenstad in op de groep met de buitenlanders. Hij deed dat volgens getuigen met opzet, schrijft de krant.

Vluchtpoging

De verdachte sloeg na de aanrijding op de vlucht. Hij reed naar Essen, waar hij zou hebben geprobeerd een mensenmenigte aan te rijden bij een bushalte. De politie kon hem kort daarop in de boeien slaan. De man deed daarbij ook xenofobische uitspraken, zeggen de autoriteiten. De bestuurder zou mogelijk psychische problemen hebben.